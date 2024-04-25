Теннисист Котов победил Рамоса-Виньоласа на старте «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист победил на старте «Мастерс» в Мадриде

Павел Котов одержал победу со счетом 6:3, 6:4 и в следующем круге встретится с 33-й ракеткой мира Джорданом Томпсоном

Павел Котов (Фото: Paul Zimmer / Imago / Global Look Press)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом более €7,8 млн.

Котов, 72-я ракетка мира, обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа (105), который пробился в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался полтора часа.

В следующем круге 25-летний Котов сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (33).

Действующим чемпионом турнира в Мадриде является испанец Карлос Алькарас.

Из россиян в турнире также сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, все они начнут со второго раунда.

Аслан Карацев и Роман Сафиуллин ранее проиграли в первом круге.