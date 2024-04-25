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Российский теннисист победил на старте «Мастерс» в Мадриде
Теннисист Котов победил Рамоса-Виньоласа на старте «Мастерс» в Мадриде
Павел Котов одержал победу со счетом 6:3, 6:4 и в следующем круге встретится с 33-й ракеткой мира Джорданом Томпсоном
Павел Котов
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде с призовым фондом более €7,8 млн.
Котов, 72-я ракетка мира, обыграл Альберта Рамоса-Виньоласа (105), который пробился в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался полтора часа.
В следующем круге 25-летний Котов сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном (33).
Действующим чемпионом турнира в Мадриде является испанец Карлос Алькарас.
Из россиян в турнире также сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, все они начнут со второго раунда.
Аслан Карацев и Роман Сафиуллин ранее проиграли в первом круге.
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