Россиянка выбила экс-первую ракетку мира на старте турнира в Мадриде
Третья ракетка России Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более €7,6 млн.
Стартовавшая со второго круга россиянка (17-я ракетка мира) обыграла японку Наоми Осаку (197) со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Матч продолжался почти два с половиной часа.
В следующем круге соперницей Самсоновой будет американка Мэдисон Киз (20).
Осака вернулась в этом сезоне после 15-месячной паузы в связи с рождением ребенка. На ее счету две победы на Australian Open (2019, 2021 годы) и US Open (2018, 2020).
Победительница турнира в Мадриде получит 1 тыс. рейтинговых очков и €963 тыс. призовых.
В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.
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