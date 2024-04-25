Самсонова обыграла экс-первую ракетку мира Осаку на старте турнира в Мадриде

Россиянка выбила экс-первую ракетку мира на старте турнира в Мадриде

Людмила Самсонова одержала победу над Наоми Осакой со счетом 6:2, 4:6, 7:5 и в следующем раунде сыграет с Мэдисон Киз

Людмила Самсонова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Третья ракетка России Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом более €7,6 млн.

Стартовавшая со второго круга россиянка (17-я ракетка мира) обыграла японку Наоми Осаку (197) со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Матч продолжался почти два с половиной часа.

В следующем круге соперницей Самсоновой будет американка Мэдисон Киз (20).

Осака вернулась в этом сезоне после 15-месячной паузы в связи с рождением ребенка. На ее счету две победы на Australian Open (2019, 2021 годы) и US Open (2018, 2020).

Победительница турнира в Мадриде получит 1 тыс. рейтинговых очков и €963 тыс. призовых.

В прошлом году турнир выиграла белоруска Арина Соболенко.