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Арендованный во Франции футболист «Локомотива» выбыл до конца сезона
Арендованный во Франции игрок «Локомотива» Хамулич выбыл до конца сезона
«Локомотив» арендовал Саида Хамулича в январе с опцией выкупа, но футболист провел за команду только 15 минут на поле. Михаил Галактионов сказал, что решение по форварду пока не принято
Саид Хамулич
Боснийский нападающий «Локомотива» Саид Хамулич не сыграет до конца сезона из-за травмы, сообщил «Матч ТВ» главный тренер команды Михаил Галактионов.
«Железнодорожники» в январе объявили об аренде Хамулича с опцией выкупа у «Тулузы». Форвард с тех пор отыграл всего 15 минут в матче с «Краснодаром» 31 марта (1:1).
«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», — сказал Галактионов.
На счету 23-летнего Хамулича шесть матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
«Локомотив» после 25 матчей набрал 41 очко и занимает четвертое место в РПЛ.
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