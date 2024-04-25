Арендованный во Франции футболист «Локомотива» выбыл до конца сезона

«Локомотив» арендовал Саида Хамулича в январе с опцией выкупа, но футболист провел за команду только 15 минут на поле. Михаил Галактионов сказал, что решение по форварду пока не принято

Саид Хамулич (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Боснийский нападающий «Локомотива» Саид Хамулич не сыграет до конца сезона из-за травмы, сообщил «Матч ТВ» главный тренер команды Михаил Галактионов.

«Железнодорожники» в январе объявили об аренде Хамулича с опцией выкупа у «Тулузы». Форвард с тех пор отыграл всего 15 минут в матче с «Краснодаром» 31 марта (1:1).

«Хамулич выбыл до конца сезона. Дальше будем смотреть и принимать решение по нему», — сказал Галактионов.

На счету 23-летнего Хамулича шесть матчей за сборную Боснии и Герцеговины.

«Локомотив» после 25 матчей набрал 41 очко и занимает четвертое место в РПЛ.