«Локомотив» вырвал победу в матче РПЛ с «Пари НН», дважды забив в концовке

«Локомотив» в концовке вырвал победу в матче с «Пари НН», уступая 0:2

Встреча против «Пари НН» завершилась со счетом 3:2. На дубль Николая Калинского с 11-метровой отметки «Локомотив» ответил тремя голами, два из которых были забиты в последние минуты встречи

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба гола «Пари НН» забил с пенальти. Дубль сделал Николай Калинский (35-я и 57-я минута). У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов (75), Антон Миранчук (90, с пенальти) и Александр Сильянов (90+6).

«Пари НН» проиграл пятый матч подряд.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Подопечные Сергея Юрана с 28 очками расположились на 10-й строчке.

Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

В следующем туре (26-м) «Локомотив» 28 апреля сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Пари НН» в тот же день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».