«Локомотив» в концовке вырвал победу в матче с «Пари НН», уступая 0:2
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:2 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба гола «Пари НН» забил с пенальти. Дубль сделал Николай Калинский (35-я и 57-я минута). У «Локомотива» отличились Тимур Сулейманов (75), Антон Миранчук (90, с пенальти) и Александр Сильянов (90+6).
«Пари НН» проиграл пятый матч подряд.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Подопечные Сергея Юрана с 28 очками расположились на 10-й строчке.
Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.
В следующем туре (26-м) «Локомотив» 28 апреля сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Пари НН» в тот же день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
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