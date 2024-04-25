КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, Робин и Пресс и Александр Петунин были признаны лучшими игроками в своих амплуа в финальной серии плей-офф КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
«Металлург» в финале обыграл ярославский «Локомотив» в четырех матчах и в третий раз завоевал трофей.
Лучшим вратарем и новичком был признан 21-летний Набоков, отыгравший все четыре матча, в том числе один на ноль. Он отразил 97,37% б из 114 бросков, пропуская 0,74 шайбы за игру.
Защитник Пресс в финальной серии записал на свой счет три результативные передачи и ни разу не завершил матч с отрицательным показателем полезности.
Петунин забросил в серии две победные шайбы и сделал две передачи.
Следующий сезон КХЛ начнется 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».
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