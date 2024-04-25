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КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина

Набокова, Пресса и Петунина признали лучшими игроками финала Кубка Гагарина
В число лучших игроков вошли вратарь Илья Набоков, защитник Робин Пресс и форвард Александр Петунин
Илья Набоков
Илья Набоков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, Робин и Пресс и Александр Петунин были признаны лучшими игроками в своих амплуа в финальной серии плей-офф КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Металлург» в финале обыграл ярославский «Локомотив» в четырех матчах и в третий раз завоевал трофей.

Лучшим вратарем и новичком был признан 21-летний Набоков, отыгравший все четыре матча, в том числе один на ноль. Он отразил 97,37% б из 114 бросков, пропуская 0,74 шайбы за игру.

Защитник Пресс в финальной серии записал на свой счет три результативные передачи и ни разу не завершил матч с отрицательным показателем полезности.

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Илья Набоков

Петунин забросил в серии две победные шайбы и сделал две передачи.

Следующий сезон КХЛ начнется 3 сентября матчем за Кубок открытия между «Металлургом» и «Локомотивом».

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Локомотив Ярославль
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