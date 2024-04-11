Стала известна дата начала нового сезона КХЛ
Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 3 сентября матчем за Кубок открытия, сообщила пресс-служба турнира.
В Кубке открытия встретятся финалисты текущего розыгрыша Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» и победитель полуфинальной серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».
Матч пройдет на площадке чемпиона.
В конце марта КХЛ объявила, что следующий сезон будет продлен до мая. Сейчас сезон заканчивается не позднее 30 апреля для подготовки сборных к чемпионату мира, однако российская команда отстранена от турниров международной федерации (IIHF).
«Локомотив» сыграет в финале ллей-офф КХЛ впервые с 2009 года.
В паре «Металлург» — «Автомобилист» в четверг пройдет пятый матч (счет в серии до четырех побед 2–2).