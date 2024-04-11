Стала известна дата начала нового сезона КХЛ

Новый сезон начнется 3 сентября матче за Кубок открытия и продлится до мая

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор» (hctraktor.org)

Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 3 сентября матчем за Кубок открытия, сообщила пресс-служба турнира.

В Кубке открытия встретятся финалисты текущего розыгрыша Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив» и победитель полуфинальной серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

Матч пройдет на площадке чемпиона.

В конце марта КХЛ объявила, что следующий сезон будет продлен до мая. Сейчас сезон заканчивается не позднее 30 апреля для подготовки сборных к чемпионату мира, однако российская команда отстранена от турниров международной федерации (IIHF).

«Локомотив» сыграет в финале ллей-офф КХЛ впервые с 2009 года.

В паре «Металлург» — «Автомобилист» в четверг пройдет пятый матч (счет в серии до четырех побед 2–2).