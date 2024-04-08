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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Тарпищев не увидел разницы в допуске теннисистов в Париже и Токио

Тарпищев: условия допуска теннисистов на Олимпиаду не улучшились и не ухудшились
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Тарпищев считает, что для теннисистов условия допуска на Игры не ухудшились по сравнению с Токио, поэтому он не понимает рассуждений об отказе выступать в Париже. Ранее глава ОКР назвал теннисистов «командой иноагентов»
Вторая ракетка России Андрей Рублев
Вторая ракетка России Андрей Рублев (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российские теннисисты выступали на Олимпиаде в Токио на тех же условиях, которые предъявляются к ним сейчас, заявил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Первая ракетка России Даниил Медведев ранее заявил, что будет следовать правилам МОК в Париже. Президент ОКР Станислав Поздняков 5 апреля назвал теннисистов «командой иноагентов», за спортсменов после этого заступились ФТР, министр спорта Олег Матыцин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Теннисисты всегда были выше драки и делали свое дело. И можно по-всякому рассуждать об отсутствии флага и гимна, но почему сейчас об этом так заговорили, ведь на таких же условиях, какие выдвигаются сейчас, мы выступали в Токио. Они не улучшились и не ухудшились», — сказал Тарпищев.

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Даниил Медведев

В отличие от Игр в Токио, где россияне выступали как команда Олимпийского комитета России и в командных, и в индивидуальных видах, в Париже сможет выступить гораздо меньше спортсменов в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.

В Токио российские теннисисты выиграли три медали: Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в миксте Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли в финале Аслана Карацева и Елену Веснину.

После начала спецоперации на Украине WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от индивидуальных турниров, разрешив им играть в нейтральном статусе.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Шамиль Тарпищев Олимпиада-2024
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