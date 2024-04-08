Тарпищев не увидел разницы в допуске теннисистов в Париже и Токио
Российские теннисисты выступали на Олимпиаде в Токио на тех же условиях, которые предъявляются к ним сейчас, заявил ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Первая ракетка России Даниил Медведев ранее заявил, что будет следовать правилам МОК в Париже. Президент ОКР Станислав Поздняков 5 апреля назвал теннисистов «командой иноагентов», за спортсменов после этого заступились ФТР, министр спорта Олег Матыцин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Теннисисты всегда были выше драки и делали свое дело. И можно по-всякому рассуждать об отсутствии флага и гимна, но почему сейчас об этом так заговорили, ведь на таких же условиях, какие выдвигаются сейчас, мы выступали в Токио. Они не улучшились и не ухудшились», — сказал Тарпищев.
В отличие от Игр в Токио, где россияне выступали как команда Олимпийского комитета России и в командных, и в индивидуальных видах, в Париже сможет выступить гораздо меньше спортсменов в нейтральном статусе и только в личных дисциплинах.
В Токио российские теннисисты выиграли три медали: Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде, а в миксте Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли в финале Аслана Карацева и Елену Веснину.
После начала спецоперации на Украине WTA и ATP не стали отстранять россиян и белорусов от индивидуальных турниров, разрешив им играть в нейтральном статусе.