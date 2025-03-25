Гонщик Никита Мазепин оценил в миллионы долларов свои потери от санкций
Бывший российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин оценивает в несколько миллионов долларов материальный ущерб из-за попадания в санкционные списки. Об этом он рассказал в интервью Sports.ru.
«Я потерял долгосрочный контракт с Haas. В нем были немаленькие суммы, которые бы ежегодно умножались. Думаю, что получится несколько миллионов долларов. Помимо этого, у меня было определенное европейское имущество, которое я потерял при заморозке [активов] и не получил его после разморозки», — сказал Мазепин.
Россиянин провел один сезон в «Формуле-1» за Haas, которая перед стартом чемпионата-2022 разорвала с ним контракт из-за начала спецоперации на Украине. В единственном сезоне в «королевских гонках» Мазепин не набрал очков и занял последнее, 21-е, место в личном зачете.
Гонщик в 2022 году попал под санкции ЕС, которые были сняты в сентябре 2024 года. Мазепин в октябре объявил о завершении карьеры автогонщика.
Компания отца гонщика Дмитрия Мазепина «Уралкалий» была титульным спонсором Haas, контракт с ней также был расторгнут в 2022 году. В июне 2024 года российская компания добилась компенсации в швейцарском арбитраже, но выплата была сделана только в августе после ареста имущества Haas на этапе «Формулы-1» в Нидерландах.
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