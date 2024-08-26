 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»

«Уралкалий» получил компенсацию от команды «Формулы-1» Haas за разрыв контракта
Haas расторгла контракт с титульным спонсором «Уралкалием» в 2022-м. В июне 2024-го российская компания добилась компенсации в швейцарском арбитраже, но выплата была сделана только после ареста имущества Haas на этапе в Зандворте
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

«Уралкалий» в полном размере получил от команды «Формулы-1» Haas сумму, которая должна была быть выплачена по решению Швейцарского арбитражного трибунала после досрочного одностороннего расторжения спонсорского контракта, а также гоночный болид команды. Об этом сообщается на сайте «Уралкалия».

«Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны», — говорится в сообщении.

Американская команда Haas в марте 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за боевых действий на Украине.

В июне «Уралкалий» сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил ему компенсацию в споре с Haas. RacingNews365 писал, что речь идет о €12 млн, Motorsport — что о $9 млн.

Haas сообщила о намерении погасить задолженность перед «Уралкалием»
Спорт
Фото:Joe Portlock / Getty Images

Накануне Motorsport сообщил, что Haas не может вывезти болиды и другое оборудование из голландского Зандворта, где в минувшие выходные прошел этап «Формулы-1», поскольку просрочила платеж и «Уралкалий» попросил арестовать имущество гоночной команды.

Перед этапом в паддоке появились приставы и полиция.

В 2022 году Haas заявляла, что не намерена возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также требовала с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Формула-1 «Уралкалий» Haas Дмитрий Мазепин Никита Мазепин
Материалы по теме
Ферстаппен уступил Норрису почти 23 секунды на домашнем этапе «Формулы-1»
Спорт
Пилот «Формулы-1» сломал ребро из-за неправильно подогнанного кресла
Спорт
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В ВТБ спрогнозировали снижение доли ввода частных домов в РоссииНедвижимость, 16:46
Бывший замминистра бросил бутылку с шампанским в курьера и был задержанПолитика, 16:46
Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран ИнтерполаПолитика, 16:40
Токен приложения DOGS начал торговаться на биржахКрипто, 16:38
Семь человек госпитализированы после возгорания на омском НПЗОбщество, 16:32
На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовикОбщество, 16:29
Названы престижные школы Москвы, рядом с которыми больше всего новостроекНедвижимость, 16:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Почему мы уволили ИИ из службы поддержки — кейс IТ-компании TYMYPro, 16:23
«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»Спорт, 16:21
Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской областиПолитика, 16:07
Гросси посетит Курскую АЭС 27 августаПолитика, 16:05
Часть Севастополя осталась без светаОбщество, 16:04
Жители Саратова и Энгельса рассказали об атаке беспилотниковПолитика, 15:58
У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в ПарижеСпорт, 15:49