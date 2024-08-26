«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»
«Уралкалий» в полном размере получил от команды «Формулы-1» Haas сумму, которая должна была быть выплачена по решению Швейцарского арбитражного трибунала после досрочного одностороннего расторжения спонсорского контракта, а также гоночный болид команды. Об этом сообщается на сайте «Уралкалия».
«Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов Haas, что позволит команде вывезти их из страны», — говорится в сообщении.
Американская команда Haas в марте 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за боевых действий на Украине.
В июне «Уралкалий» сообщил, что арбитражный трибунал в Швейцарии присудил ему компенсацию в споре с Haas. RacingNews365 писал, что речь идет о €12 млн, Motorsport — что о $9 млн.
Накануне Motorsport сообщил, что Haas не может вывезти болиды и другое оборудование из голландского Зандворта, где в минувшие выходные прошел этап «Формулы-1», поскольку просрочила платеж и «Уралкалий» попросил арестовать имущество гоночной команды.
Перед этапом в паддоке появились приставы и полиция.
В 2022 году Haas заявляла, что не намерена возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также требовала с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.
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