Никита Мазепин объявил о завершении карьеры автогонщика

Мазепин заявил, что больше не будет мечтать о скорости и трофеях, а начнет искать свое предназначение. В 2021 году гонщик провел один сезон в F1, где занял последнее место, после чего больше двух лет добивался снятия санкций ЕС

Никита Мазепин (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Российский гонщик Никита Мазепин заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решил уйти из автоспорта в 25 лет.

Мазепин провел один сезон в «Формуле-1» за Haas, которая перед стартом чемпионата-2022 разорвала с ним контракт из-за начала спецоперации на Украине. Гонщик в марте 2022-го попал под санкции ЕС, которые были сняты в сентябре 2024-го.

«Было больно наблюдать, как все в «Формуле-1» продолжают двигаться дальше, и не быть частью этого процесса... <...> Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения», — написал Мазепин.

В единственном сезоне в «королевских гонках» Мазепин не набрал очков и занял последнее, 21-е, место в личном зачете.

Компания отца гонщика Дмитрия Мазепина «Уралкалий» была титульным спонсором Haas, контракт с ней также был расторгнут в 2022 году. В июне 2024-го российская компания добилась компенсации в швейцарском арбитраже, но выплата была сделана только после ареста имущества Haas на этапе «Формулы-1» в Нидерландах.

15 октября министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы объединенной Федерации водных видов спорта России.