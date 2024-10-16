 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Никита Мазепин объявил о завершении карьеры автогонщика

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин решил завершить карьеру автогонщика
Мазепин заявил, что больше не будет мечтать о скорости и трофеях, а начнет искать свое предназначение. В 2021 году гонщик провел один сезон в F1, где занял последнее место, после чего больше двух лет добивался снятия санкций ЕС
Никита Мазепин
Никита Мазепин (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Российский гонщик Никита Мазепин заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решил уйти из автоспорта в 25 лет.

Мазепин провел один сезон в «Формуле-1» за Haas, которая перед стартом чемпионата-2022 разорвала с ним контракт из-за начала спецоперации на Украине. Гонщик в марте 2022-го попал под санкции ЕС, которые были сняты в сентябре 2024-го.

«Было больно наблюдать, как все в «Формуле-1» продолжают двигаться дальше, и не быть частью этого процесса... <...> Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения», — написал Мазепин.

В единственном сезоне в «королевских гонках» Мазепин не набрал очков и занял последнее, 21-е, место в личном зачете.

Швейцария сняла санкции с гонщика Никиты Мазепина
Спорт
Никита Мазепин

Компания отца гонщика Дмитрия Мазепина «Уралкалий» была титульным спонсором Haas, контракт с ней также был расторгнут в 2022 году. В июне 2024-го российская компания добилась компенсации в швейцарском арбитраже, но выплата была сделана только после ареста имущества Haas на этапе «Формулы-1» в Нидерландах.

15 октября министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на пост главы объединенной Федерации водных видов спорта России.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния

Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова

Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад

Apple внезапно представила новый iPad mini

Дональд Трамп представил свою экономическую программу

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
«Формула-1» Никита Мазепин
Материалы по теме
Новую федерацию водных видов спорта возглавит бизнесмен Мазепин
Спорт
С матери Пригожина и сына Мазепина сняли санкции ЕС
Политика
Заменивший Мазепина в Haas гонщик покинет команду в конце сезона
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 15 окт, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 15 окт, 17:41
В БАПОР заявили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме СШАПолитика, 16:38
Мирра Андреева разгромила немку и вышла в четвертьфинал турнира в НинбоСпорт, 16:27
Трасса М-11 «Нева»: сколько стоит проезд и где остановиться для отдыхаАвто, 16:23
В Подмосковье расстреляли участника военной операцииОбщество, 16:22
Цена золота впервые с конца сентября превысила $2700 за унциюИнвестиции, 16:19
Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржиКрипто, 16:17
Шольц вновь заявил о готовности поговорить с Путиным о мире на УкраинеПолитика, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзеПолитика, 16:10
Володин призвал не давать иностранным врачам и учителям упрощенное ВНЖОбщество, 16:06
Эцио Гамба покинул сборную России по дзюдо спустя 16 летСпорт, 16:06
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 16:04
Фицо предсказал скорое прекращение конфликта на УкраинеПолитика, 16:01
В перечень террористов и экстремистов внесли двух бойцов «Азова»Политика, 15:56
МЭА назвало «Силу Сибири — 2» темной лошадкой на рынке газаБизнес, 15:53