Семак назвал «полнейшей чушью» информацию о конфликте с Глушенковым
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о конфликте с полузащитником петербургского клуба и сборной России Максимом Глушенковым.
«Ерунду говорите. Ха-ха-ха. Слушайте, такое невозможно в принципе. То, что говорите, — это чушь полнейшая. Конфликта никакого не было, такое у нас в команде невозможно априори», — сказал Семак телеграм-каналу «Мash на спорте».
Ранее Мash писал, что после поражения от московского «Спартака» (1:2) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в раздевалке Глушенков перебил Семака и сказал: «Учись тренировать», в результате начался конфликт.
Глушенков в разговоре с «Mash на спорте» заявил, что в его словах «ничего такого не было», «кто-то пытается раздуть из мухи слона», а его поступок самый обычный и не требовал особой смелости.
«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» (46).
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