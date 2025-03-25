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Глава «Зенита» опроверг информацию о том, что он устроил разнос игрокам

Александр Медведев о том, что он устроил разнос игрокам «Зенита»: это брехня
Телеграм-канала Baza ранее писал, что Александр Медведев после поражения от «Спартака» в раздевалке якобы попросил поднять руку тем игрокам, которые не хотят играть за «Зенит» в год столетия, а затем уйти из команды
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что информация об устроенном им разносе футболистам петербургского клуба после поражения от московского «Спартака» не соответствует действительности.

Ранее телеграм-канала Baza сообщил, что Медведев в раздевалке якобы попросил поднять руку тем игрокам, которые не хотят играть за «Зенит» в год столетия, и уходить из командой с выплатой всей зарплаты.

«Это брехня», — сказал Медведев.

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Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. «Красно-белые» обыграли петербургский клуб впервые за семь лет.

«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» (46).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Медведев
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