Глава «Зенита» опроверг информацию о том, что он устроил разнос игрокам
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что информация об устроенном им разносе футболистам петербургского клуба после поражения от московского «Спартака» не соответствует действительности.
Ранее телеграм-канала Baza сообщил, что Медведев в раздевалке якобы попросил поднять руку тем игрокам, которые не хотят играть за «Зенит» в год столетия, и уходить из командой с выплатой всей зарплаты.
«Это брехня», — сказал Медведев.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. «Красно-белые» обыграли петербургский клуб впервые за семь лет.
«Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером является «Краснодар» (46).
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