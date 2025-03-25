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Побившего рекорд КХЛ по голам за сезон Ливо признали лучшим игроком марта

Ливо, Исаев, Пресс и Хоружев признаны лучшими игроками марта в КХЛ
КХЛ включила в число лучших игроков марта форварда «Салавата Юлаева» Ливо, вратаря «Локомотива» Исаева, защитника «Металлурга» Пресса и 21-летнего форварда «Нефтехимика» Хоружева
Джош Ливо
Джош Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский форвард уфимского «Салавата Юлаева» Джош Ливо признан лучшим игроком марта в КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В восьми матчах месяца Ливо набрал 13 (7+6) очков при показателе полезности «+4». 22 марта форвард установил новый рекорд КХЛ по голам за регулярный чемпионат (49), превзойдя достижение Сергея Мозякина 2017 года. Награду лучшему игроку месяца Ливо получил второй раз в карьере.

Лучшим вратарем месяца в третий раз в карьере признали Даниила Исаева из ярославского «Локомотива», который одержал четыре победы в шести матчах, отражая 92,74% бросков и имея коэффициент надежности 1,48.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Робин Пресс (магнитогорский «Металлург»), набравший 7 (3+4) очков в шести матчах месяца.

Лучшим новичком во второй раз в карьере был признан 21-летний нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Никита Хоружев, набравший 6 (3+3) очков в девяти матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев Джош Ливо
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