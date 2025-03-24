Рекордсмена КХЛ признали лучшим игроком недели за четыре шайбы
Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо был признан лучшим игроком своего амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
У Ливо четыре шайбы, в том числе победная в ворота новосибирской «Сибири» (3:1), и две передачи в трех играх. В субботу, 22 марта, Ливо установил новый рекорд лиги по голам за регулярный чемпионат (49), превзойдя достижение Сергея Мозякина 2017 года.
Среди вратарей лучшим на прошлой неделе стал Ярослав Озолин из нижнекамского «Нефтехимика», выигравший все три матча и отразивший в среднем 95,15% бросков.
Джордан Гросс из минского «Динамо» стал лучшим среди защитников — у него гол и четыре передачи в трех матчах.
Еще один защитник, 20-летний Степан Терехов из казанского «Ак Барса», записал на свой счет гол и пас в двух матчах и стал лучшим новичком недели.
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 23 марта.
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