Игры 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта
Запланированные на 29–31 марта матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба турнира.
В лиге заявили, что подготовка к играм проходит с учетом повышенных мер безопасности, а решения о возможных ограничениях посещаемости примут власти регионов.
В 22-м туре запланированы игры «Динамо» — «Ростов» (29 марта), «Крылья Советов» — «Зенит», «Сочи» — ЦСКА, «Балтика» — «Пари НН», «Спартак» — «Урал» (все — 30 марта), «Факел» — «Оренбург», «Рубин» — «Ахмат», «Локомотив» — «Краснодар» (все — 31 марта).
Жертвами теракта в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта, по последним данным стали 137 человек, более 150 пострадали, в том числе дети.
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