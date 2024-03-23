Какие спортивные соревнования отменили из-за теракта в «Крокусе»

Какие соревнования отменили в России из-за теракта в «Крокус Сити Холле» — в материале «РБК Спорт»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 22 марта отменил в столице все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в выходные с 23 по 24 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской, Ульяновской, Курской, Мурманской областей и некоторых других регионов.

«РБК Спорт» собрал материал, какие соревнования были отменены или перенесены из-за событий в Подмосковье.

Вооруженные люди напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании открыли стрельбу, там прогремели взрывы и начался пожар. В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 133 человека, более 120 пострадали. Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Футбол

Матч сборной России

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая был отменен. Он должен был пройти 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. РФС и Парагвайская футбольная ассоциация договорились, что игра может состояться в другое время.

В РФС добавили, что болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме.

Журналист Иван Карпов сообщил, что РФС хотела перенести матч в Сочи, где к игре с россиянами готовилась сборная Парагвая, и сыграть без зрителей, но парагвайская сторона отказалась.

Матч «Спартака» в Баку

«Спартак» 23 марта должен был провести товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи».

«Мысли всей нашей команды — с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в сообщении.

Первая лига

Все матчи 24-го тура Первой лиги (второй по силе дивизион в чемпионате России по футболу), которые должны были пройти 23 и 24 марта, перенесены. Новые даты тура будут объявлены позднее.

В 24-м туре Первой лиги запланированы матчи: «Торпедо» (Москва) — «Кубань», «Ленинградец» — «Арсенал» (Тула), КАМАЗ — «Енисей», «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Сокол» — «Черноморец», «Волгарь» — «Нефтехимик», «Алания» — «Родина», «Шинник» — «Акрон», «Динамо» (Махачкала) — «Химки».

Хоккей

Четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом» не состоится 23 марта. Также пятый матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», который должен был пройти 24 марта в Омске, будет перенесен на другую дату.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что перенесенные из-за теракта в «Крокус Сити Холле» игры серий четвертьфинала плей-офф планируется провести 26 марта.

Баскетбол

Единая лига ВТБ перенесла матчи регулярного чемпионата «Самара» — «Нижний Новгород» и ЦСКА — «Зенит».

«Самара» должна была сыграть в домашнем матче с «Нижним Новгородом» 24 марта, но проведет его 25 марта. Игра ЦСКА с «Зенитом» была запланирована на 25 марта в Москве.

Также перенесены встречи Единой молодежной лиги: «МБА-Юниор» — «СШОР Локомотив-Кубань-2» и «ЦСКА-Юниор» — «Енисей-2», которые должны были пройти 25 марта.

Новые даты и время начала будут определены позднее.

Другие встречи Единой лиги ВТБ, запланированные на 24, 25 и 26 марта, должны состояться в срок. Матчи начнутся с минуты молчания. Также на матчах лиги рекомендовано полностью отменить все развлекательные мероприятия, включая выступления группы поддержки и маскотов.

Российская федерация баскетбола (РФБ) также отменила матчи, которые были запланированы на 23 и 24 марта в Москве. Не состоятся игры предпоследнего тура второго этапа чемпионата России МБА — УГМК, «Динамо» Москва — «Спарта энд К» и МБА-МАИ — «Тамбов».

Волейбол

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) перенесла матчи плей-офф мужской и женской Суперлиги. В выходные в мужском чемпионате должны были пройти ответные встречи 1/8 финала, а в женском — первые матчи четвертьфинала: «Динамо» — «Уралочка-НТМК», «Динамо-Ак Барс» — «Тулица», «Ленинградка» — «Динамо-Метар» и «Локомотив» — «Протон».

Эти игры перенсли на 27 марта. В сообщении федерации отмечается, что директорат ВФВ должен подготовить изменения в календарь проведения матчей чемпионата к 25 марта.

Лыжные гонки

Все оставшиеся старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) отменены, сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.

«Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Переносится на другой день? Гонки отменены, и точка», — сказал Ермаков.

Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.

Биатлон

Старт чемпионата России по биатлону в Тюменской области перенесли: 23 и 24 марта на турнире должны были пройти спринты и гонки преследования.

Теперь первые гонки чемпионата России, спринты у мужчин и женщин, предварительно запланированы на 25 марта.

26 марта должны пройти пасьюты, 28 марта — смешанные эстафеты, 30 марта — эстафета у женщин и масс-старт у мужчин, 31 марта — масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.

Какие турниры состоялись

Утром 23 марта в Перми состоялся матч Суперлиги между женскими командами «Звезда-2005» и ЦСКА. В РФС сообщили, что не могли повлиять на перенос матча, поскольку юридически организатором игры является принимающий клуб и органы исполнительной власти. Они действуют в соответствии с местным законодательством: администрация Пермского края не вводила запрет на проведение спортивных и массовых мероприятий.

В Екатеринбурге 23 марта состоялся четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и петербургским СКА, в котором гости обыграли екатеринбургский клуб со счетом 5:2. Также в этот же день в Екатеринбурге с 17:00 проходит турнир по профессиональному боксу RCC Boxing Promotions.

Кроме того, 23 марта Белграде не стали отменять товарищеский матч между «Црвеной звездой» и «Зенитом» (21:00 мск). Перед встречей петербургский клуб заявил, что игра станет «матчем памяти и единения».

«Для болельщиков клубов и команд это матч памяти и единения. Футбол объединяет и спасает, поэтому игра состоится и начнется с минуты молчания. Команды сыграют в траурных повязках. Мы скорбим вместе с каждым, кого коснулась страшная трагедия в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении команды.