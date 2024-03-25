Овечкин сделал дубль в третий раз за четыре матча

Овечкин продлил голевую серию до пяти игр. С 16 марта он забросил восемь шайб в пяти играх. До февраля на счету россиянина было девять голов в 44 матчах

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в третий раз в четырех играх отметился дублем. Российский форвард забросил шайбы на 44-й и 53-й минутах матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипегом».

Овечкин продлил голевую серию до пяти игр. С 16 марта он забросил восемь шайб в пяти играх.

На счету Овечкина 26 голов. Большинство шайб забросил в феврале-марте после мини-отпуска в ОАЭ — 17 голов в 22 матчах. До февраля на счету россиянина было девять голов в 44 матчах.

Овечкин забросил более 25 шайб за сезон в 18-й раз и сравнялся по этому показателю с чехом Яромиром Ягром. Чаще это делал только канадец Горди Хоум -20 сезонов с 25 и больше голами провел канадец Горди Хоу.

До конца чемпионата осталось 12 игр. Овечкин находится в четырех шайбах от рекорда по числу сезонов с 30+ голами. На данный момент он делит рекорд с легендой «Вашингтона» Майком Гартнером — 17. Россиянин лишь раз не смог достичь отметки в 30 шайб — в усеченный из-за пандемии сезон-2020/21. Тогда команды провели 56 игр вместо привычных 83, а россиянин из-за дисквалификации, болезни и травм — 43.

Всего на счету Овечкина 848 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» благодаря победе вернулся в зону плей-офф, вытеснив «Детройт Ред Уингз», которого опережает на одно очко. При этом «Вашингтон» сыграл на одну игру меньше.