Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА
Президент США Дональд Трамп поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с десятилетием пребывания на этой должности.
«Поздравляю Джанни Инфантино с десятилетием пребывания на посту президента ФИФА. Каким великолепным лидером он был. Надеюсь, он останется на этом посту еще на 10, 20 или 30 лет!» — напиcал Трамп в соцсети Truth.
Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.
Ранее Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА, которую организация учредила в ноябре 2025 года.
На прошлой неделе Инфантино посетил первое заседание «Совета мира», созданного Трампом в том числе для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава ФИФА был в красной кепке с надписью «США» и числами 45–47 (президентские сроки Трампа).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж