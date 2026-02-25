Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА

Президент США выразил надежду, что Инфантино останется на этом посту «еще на 10, 20 или 30 лет»

Дональд Трамп и Джанни Инфантино (Фото: Mandel NGAN - Pool / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с десятилетием пребывания на этой должности.

«Поздравляю Джанни Инфантино с десятилетием пребывания на посту президента ФИФА. Каким великолепным лидером он был. Надеюсь, он останется на этом посту еще на 10, 20 или 30 лет!» — напиcал Трамп в соцсети Truth.

Инфантино был избран президентом ФИФА в 2016 году. Он сменил на этом посту Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционного скандала в федерации.

Ранее Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА, которую организация учредила в ноябре 2025 года.

На прошлой неделе Инфантино посетил первое заседание «Совета мира», созданного Трампом в том числе для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Глава ФИФА был в красной кепке с надписью «США» и числами 45–47 (президентские сроки Трампа).