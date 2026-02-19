Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира»

Президент США сказал, что ему больше всего нравится работа главы ФИФА

Джанни Инфантино (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в своей речи на первом заседании «Совета мира» пошутил про главу ФИФА Джанни Инфантино, который присутствовал на этом событии.

«У нас практически каждый является главой страны, кроме Джанни. Но он глава футбола, что не так уж плохо, правда, Джанни? Мне больше всего нравится твоя работа», — сказал Трамп.

Video

Инфантино сидел в зале в красной кепке с надписью «США».

Первое заседание «Совета мира», созданного для реализации американского плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, проходит в Институте мира США (USIP) в Вашингтоне (в декабре его переименовали в честь Трампа).

Ранее Трамп стал первым лауреатом премии мира ФИФА, которую организация учредила в ноябре 2025 года.