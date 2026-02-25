Йоханнес Бё потребовал реформ в немецком биатлоне после одной бронзы на ОИ

Бё призвал к смене курса в немецком биатлоне после одной бронзы на ОИ

Немецкие биатлонисты завоевали лишь одну бронзу (в смешанной эстафете), Бё назвал это разочарованием и призвал к системным изменениям в федерации

Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё, завершив карьеру и работая экспертом на норвежском телеканале NRK во время Олимпийских игр в Италии, выразил разочарование выступлением сборной Германии на Играх. Его слова приводит Ski-Nordique.

Немецкие биатлонисты увезли из Милана и Кортина‑д’Ампеццо лишь одну бронзовую медаль — в смешанной эстафете.

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не смогли сравниться с этим. Норвегия и Франция сейчас в значительной степени доминируют, и грустно видеть, что Германия получила только бронзу, потому что это важная страна для биатлона. Биатлон там чрезвычайно популярен. Для нас важно видеть Германию на подиуме», — заявил Бё.

Олимпийский чемпион отметил, что немецкая команда была близка к медалям в личных гонках, особенно выделив Франциску Пройс. «Франци была совсем рядом; она дважды или трижды едва не попала на подиум. Тогда все могло быть иначе. Вот почему мы тоже любим биатлон, но если результата нет, это один из самых разочаровывающих видов спорта», — добавил он.

По словам 32-летнего Бё, без глубоких изменений Германии не вернуться на лидирующие позиции. «Абсолютно необходимы перемены в Германии, чтобы она вернулась на прежний уровень, потому что мы знаем, что у нее есть потенциал для этого».

Бё завершил карьеру в биатлоне в январе 2025 года. В августе он подписал контракт с «Вингером», который выступает в шестом по силе дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.

Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.