 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Бё призвал к смене курса в немецком биатлоне после одной бронзы на ОИ

Йоханнес Бё потребовал реформ в немецком биатлоне после одной бронзы на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Немецкие биатлонисты завоевали лишь одну бронзу (в смешанной эстафете), Бё назвал это разочарованием и призвал к системным изменениям в федерации
Йоханнес&nbsp;Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё, завершив карьеру и работая экспертом на норвежском телеканале NRK во время Олимпийских игр в Италии, выразил разочарование выступлением сборной Германии на Играх. Его слова приводит Ski-Nordique.

Немецкие биатлонисты увезли из Милана и Кортина‑д’Ампеццо лишь одну бронзовую медаль — в смешанной эстафете.

«Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не смогли сравниться с этим. Норвегия и Франция сейчас в значительной степени доминируют, и грустно видеть, что Германия получила только бронзу, потому что это важная страна для биатлона. Биатлон там чрезвычайно популярен. Для нас важно видеть Германию на подиуме», — заявил Бё.

Олимпийский чемпион отметил, что немецкая команда была близка к медалям в личных гонках, особенно выделив Франциску Пройс. «Франци была совсем рядом; она дважды или трижды едва не попала на подиум. Тогда все могло быть иначе. Вот почему мы тоже любим биатлон, но если результата нет, это один из самых разочаровывающих видов спорта», — добавил он.

По словам 32-летнего Бё, без глубоких изменений Германии не вернуться на лидирующие позиции. «Абсолютно необходимы перемены в Германии, чтобы она вернулась на прежний уровень, потому что мы знаем, что у нее есть потенциал для этого».

Бё завершил карьеру в биатлоне в январе 2025 года. В августе он подписал контракт с «Вингером», который выступает в шестом по силе дивизионе чемпионата Норвегии по футболу.

Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Йоханнес Бё Олимпиада-2026 Биатлон
Материалы по теме
Итальянский биатлонист перенес операцию на сердце после схода на ОИ
Спорт
Французская биатлонистка победила в масс-старте на Олимпиаде
Спорт
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43