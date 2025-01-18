Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона
Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона. Об этом 31-летний спортсмен сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
«Последние шесть сезонов я совмещал занятия спортом высшего уровня с семейной жизнью. Это было удивительно, но и сложно. Теперь я чувствую, что пришло время отдать приоритет семье», — написал Бё.
По словам норвежца, он планировал продолжать соревноваться еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто его окружает. «Давайте вместе насладимся последними гонками, прежде чем мы завершим их грандиозным финалом в Холменколлене 20–23 марта!» — заключил Бё.
В норвежском Холменколлене состоится чемпионат мира.
Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.
Он возглавляет общий зачет Кубка мира в нынешнем сезоне. Всего в карьере норвежец выиграл 88 гонок КМ, рекорд принадлежит его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).
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