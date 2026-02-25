Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба

С Хайкиным в воротах норвежский «Будё-Глимт» сенсационно обыграл «Интер», «Манчестер Сити» и «Атлетико»

Никита Хайкин (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Спорт-Экспрессу», что российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин «делает историю для клуба».

«Молодцы! Хорошо идут в этом розыгрыше, еще перед этим и «Манчестер Сити» обыграли. Это говорит о многом, поэтому поздравляю команду, руководство и Никиту Хайкина, который является одним из лидеров и делает историю для клуба. Мы видим, как он уверенно играет, руководит защитой и вытаскивает сложные мячи. Хайкин — один из лидеров, которые помогают команде двигаться уверенно и выигрывать», — сказал Булыкин.

«Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов сенсационно обыграл лидера чемпионата Италии «Интер» и вышел в 1/8 финала. В воротах стоял Хайкин.

В группе норвежцы обыграли «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышли в плей-офф.

30-летний Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда уезжал в английский «Бристоль Сити». С «Будё-Глимтом» голкипер выиграл четыре чемпионата Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).

В сентябре 2025 года вратарь заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. С 2022 года Хайкин неоднократно отказывался от вызова в сборную России, в которую до этого вызывался в 2021 году.