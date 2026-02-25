 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ

Норвежский клуб российского вратаря Хайкина сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ
«Будё-Глимт» одержал четвертую подряд победу над европейским грандом. Встреча закончилась со счетом 1:2. Российский вратарь Хайкин вышел в стартовом составе норвежского клуба
Фото: Martin Ole Wold / Getty Images
Фото: Martin Ole Wold / Getty Images

Норвежский «Будё-Глимт» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сенсационно обыграл лидера чемпионата Италии «Интер».

Встреча на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане завершилась со счетом 1:2. У победителей голами отличились Йенс Петтер Хёуге (58) и Хокон Эвьен (72). Единственный гол «Интера» забил Алессандро Бастони (77).

У гостей в стартовом составе вышел российский вратарь Никита Хайкин.

«Будё-Глимт» одержал четвертую подряд победу над европейским грандом. Первый стыковой матч состоялся 18 февраля против «Интера» и завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:1. Ранее норвежцы сенсационно обыграли «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышли в плей-офф.

Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ
Спорт

30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. С 2022 года Хайкин неоднократно отказывался от вызова в сборную России, в которую до этого вызывался в 2021 году.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол ФК Будё-Глимт Лига Чемпионов Никита Хайкин «Интер»
Материалы по теме
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
СЭ узнал о возможном переходе в ЦСКА экс-футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Спорт
Дело против футболиста ПСЖ об изнасиловании передали в суд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ Спорт, 01:03
Зеленский ответил на сообщения о планах США закончить конфликт к 4 июля Политика, 00:51
NYT узнала о тайном брифинге ЦРУ для корпораций об атаке Китая на Тайвань Политика, 00:18
Короля Норвегии госпитализировали в Испании из-за инфекции Политика, 00:12
Трамп заявил о нежелании Ирана отказываться от ядерного оружия Политика, 00:07
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации Политика, 00:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как Ким Чен Ын готовит дочь-подростка в преемницы Политика, 00:00
Санкции Британии против «Росатома»: повлияют ли они на проекты корпорацииПодписка на РБК, 00:00
ЦБ и Минфин определили правила работы криптообменников в РоссииПодписка на РБК, 00:00
До 75% новостроек сдавались с задержкой в 2025 году. Регионы-антилидеры Недвижимость, 00:00
Офис экс-президента Ирана ответил на данные о планах свергнуть Хаменеи Политика, 24 фев, 23:51
Что такое наркокартели и что известно о наркотрафике в Мексике База знаний, 24 фев, 23:47
Две трети американцев в опросе назвали Трампа «неуравновешенным» Политика, 24 фев, 23:32