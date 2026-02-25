Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ

«Будё-Глимт» одержал четвертую подряд победу над европейским грандом. Встреча закончилась со счетом 1:2. Российский вратарь Хайкин вышел в стартовом составе норвежского клуба

Фото: Martin Ole Wold / Getty Images

Норвежский «Будё-Глимт» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сенсационно обыграл лидера чемпионата Италии «Интер».

Встреча на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане завершилась со счетом 1:2. У победителей голами отличились Йенс Петтер Хёуге (58) и Хокон Эвьен (72). Единственный гол «Интера» забил Алессандро Бастони (77).

У гостей в стартовом составе вышел российский вратарь Никита Хайкин.

«Будё-Глимт» одержал четвертую подряд победу над европейским грандом. Первый стыковой матч состоялся 18 февраля против «Интера» и завершился победой «Будё-Глимта» со счетом 3:1. Ранее норвежцы сенсационно обыграли «Манчестер Сити» и «Атлетико», благодаря чему вышли в плей-офф.

30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. С 2022 года Хайкин неоднократно отказывался от вызова в сборную России, в которую до этого вызывался в 2021 году.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.