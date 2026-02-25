Мбаппе пропустит стыковой матч Лиги чемпионов из-за травмы

Мбаппе прервал утреннюю тренировку 24 февраля из-за боли в ноге. В декабре ему диагностировали растяжение связок левого колена

Килиан Мбаппе (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщается на странице испанского клуба в соцсети X.

Встреча состоится позднее 25 февраля в Мадриде. Первый матч в Лиссабоне закончился победой «Реала» (1:0).

Ранее L'Equipe сообщал, что Мбаппе прервал утреннюю тренировку 24 февраля из-за боли в колене. Футболист прошел обследование, которое показало, что колено еще не до конца восстановилось после травмы. Издание отмечает, что Мбаппе полтора месяца испытывает трудности с ускорением и сменой направления.

В конце декабря 27-летнему Мбаппе было диагностировано растяжение связок левого колена. Тогда он выбыл на три недели.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля.