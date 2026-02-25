 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Мбаппе пропустит стыковой матч Лиги чемпионов из-за травмы

Мбаппе пропустит стыковой матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» из-за травмы
Мбаппе прервал утреннюю тренировку 24 февраля из-за боли в ноге. В декабре ему диагностировали растяжение связок левого колена
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не включен в заявку на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщается на странице испанского клуба в соцсети X.

Встреча состоится позднее 25 февраля в Мадриде. Первый матч в Лиссабоне закончился победой «Реала» (1:0).

Ранее L'Equipe сообщал, что Мбаппе прервал утреннюю тренировку 24 февраля из-за боли в колене. Футболист прошел обследование, которое показало, что колено еще не до конца восстановилось после травмы. Издание отмечает, что Мбаппе полтора месяца испытывает трудности с ускорением и сменой направления.

В конце декабря 27-летнему Мбаппе было диагностировано растяжение связок левого колена. Тогда он выбыл на три недели.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 38 голов и отдал шесть результативных передач.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Футбол Бенфика Лига Чемпионов
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена
Спорт
Норвежский клуб российского вратаря сенсационно выбил «Интер» из ЛЧ
Спорт
Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Почти половина биткоинов куплены выше текущего курса. Как пережить обвал Крипто, 16:45
Как «ужасные» брянские панки Kick Chill попали в фильм «Здесь был Юра» Стиль, 16:43
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20