Мбаппе выбыл на три недели из-за травмы колена

Нападающий пропустит матчи за Суперкубок Испании, которые пройдут с 7 по 11 января в Саудовской Аравии

Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе диагностировано растяжение связок левого колена. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Сроки восстановления француза не уточняются. L'Equipe пишет, что Мбаппе пропустит три недели.

Таким образом, нападающий пропустит Суперкубок Испании, матчи которого пройдут в Саудовской Аравии с 7 по 11 января.

В нынешнем сезоне 27-летний Мбаппе в 24 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 29 голов и отдал пять результативных передач.

В чемпионате Испании после 18 туров «Реал» занимает второе место, набрав 42 очка. Лидирует «Барселона» (46).