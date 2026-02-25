Российский лыжник назвал Клебо недосягаемым после шести золотых ОИ
Российский лыжник Сергей Ардашев, возглавляющий общий зачет Кубка России, прокомментировал выступление норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх в Италии, назвав его недосягаемым на сегодняшний день. Его слова приводит «РИА Новости».
На Олимпиаде в Италии Клебо одержал победу во всех шести дисциплинах и стал первым спортсменом, завоевавшим шесть золотых медалей за один турнир. Этот результат позволил норвежцу стать самым титулованным атлетом в истории зимних Олимпийских игр. По итогам ОИ-2026 Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. С учетом и зимних, и летних Олимпиад он уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23 золота Игр).
«Судя по тому, как Клебо сейчас двигается и как мы бежим здесь, на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее, это говорит о его форме», — заявил Ардашев.
Несмотря на признание силы соперника, 27-летний Ардашев не теряет надежды когда-нибудь посоревноваться с Клебо на международной арене. «Конечно, хочется бегать там [на Олимпийских играх]. Но я все понимаю. Будем ждать четыре года — может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», — отметил лыжник.
Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26 с 316 очками. С начала сезона спортсмен выиграл три гонки в Кубке страны, взял одну серебряную и две бронзовые награды. В декабре лыжник сообщил, что не получил нейтрального статуса для выступления в международных соревнованиях.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности