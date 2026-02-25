 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Российский лыжник назвал Клебо недосягаемым после шести золотых ОИ

Российский лыжник Ардашев назвал Клебо недосягаемым после шести золотых ОИ
Клебо выиграл все шесть гонок на Олимпиаде в Италии и стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. По итогам ОИ-2026 норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Сергей Ардашев
Сергей Ардашев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский лыжник Сергей Ардашев, возглавляющий общий зачет Кубка России, прокомментировал выступление норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх в Италии, назвав его недосягаемым на сегодняшний день. Его слова приводит «РИА Новости».

На Олимпиаде в Италии Клебо одержал победу во всех шести дисциплинах и стал первым спортсменом, завоевавшим шесть золотых медалей за один турнир. Этот результат позволил норвежцу стать самым титулованным атлетом в истории зимних Олимпийских игр. По итогам ОИ-2026 Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. С учетом и зимних, и летних Олимпиад он уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23 золота Игр).

«Судя по тому, как Клебо сейчас двигается и как мы бежим здесь, на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее, это говорит о его форме», — заявил Ардашев.

Несмотря на признание силы соперника, 27-летний Ардашев не теряет надежды когда-нибудь посоревноваться с Клебо на международной арене. «Конечно, хочется бегать там [на Олимпийских играх]. Но я все понимаю. Будем ждать четыре года — может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», — отметил лыжник.

Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26 с 316 очками. С начала сезона спортсмен выиграл три гонки в Кубке страны, взял одну серебряную и две бронзовые награды. В декабре лыжник сообщил, что не получил нейтрального статуса для выступления в международных соревнованиях.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
лыжники Йоханнес Клебо Сергей Ардашев Олимпиада-2026
Йоханнес Клебо фото
Йоханнес Клебо
спортсмен
22 октября 1996 года
Материалы по теме
Клебо заявил, что не фокусировался на реванше у россиянина Большунова
Спорт
Клебо первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх
Спорт
Клебо стал десятикратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Смоленский губернатор заявил о возможной эвакуации после удара БПЛА Политика, 13:36
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ Общество, 13:34
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:33
Как концессии закрывают потребности регионов в фотовидеофиксации Компании, 13:30
Уволенному директору Лувра нашли замену Общество, 13:27
Дегтярев отказался считать себя главным человеком российского футбола Спорт, 13:24
Мишустин сообщил о развертывании инфраструктуры для БПЛА в трети регионов Политика, 13:20
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Собянин назвал ключевые задачи развития метро в Москве на 2026 год Недвижимость, 13:17
Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах» Общество, 13:17
Фанаты «Торино» в знак протеста высыпали навоз у базы Спорт, 13:13
В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Политика, 13:12
Украинские НКО призвали Зеленского не проводить референдум по территориям Общество, 13:10
Генеральным директором группы компаний «РТК-ЦОД» стал Давид Мартиросов Отрасли, 13:07
Украинский скелетонист потребовал отставки Ковентри с поста главы МОК Спорт, 13:04