Российский лыжник назвал Клебо недосягаемым после шести золотых ОИ

Клебо выиграл все шесть гонок на Олимпиаде в Италии и стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Игр. По итогам ОИ-2026 норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Сергей Ардашев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российский лыжник Сергей Ардашев, возглавляющий общий зачет Кубка России, прокомментировал выступление норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх в Италии, назвав его недосягаемым на сегодняшний день. Его слова приводит «РИА Новости».

На Олимпиаде в Италии Клебо одержал победу во всех шести дисциплинах и стал первым спортсменом, завоевавшим шесть золотых медалей за один турнир. Этот результат позволил норвежцу стать самым титулованным атлетом в истории зимних Олимпийских игр. По итогам ОИ-2026 Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. С учетом и зимних, и летних Олимпиад он уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23 золота Игр).

«Судя по тому, как Клебо сейчас двигается и как мы бежим здесь, на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее, это говорит о его форме», — заявил Ардашев.

Несмотря на признание силы соперника, 27-летний Ардашев не теряет надежды когда-нибудь посоревноваться с Клебо на международной арене. «Конечно, хочется бегать там [на Олимпийских играх]. Но я все понимаю. Будем ждать четыре года — может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», — отметил лыжник.

Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26 с 316 очками. С начала сезона спортсмен выиграл три гонки в Кубке страны, взял одну серебряную и две бронзовые награды. В декабре лыжник сообщил, что не получил нейтрального статуса для выступления в международных соревнованиях.