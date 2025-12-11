Лучшему российскому лыжнику сезона отказали в нейтральном статусе
Лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ему отказали в нейтральном статусе для участия в отборе на Олимпиаду в Италии.
«В следующий раз», — написал 27-летний лыжник.
Пока международная федерация (FIS) одобрила нейтральный статус только Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и специалисту сборной России Евгению Уфтикову.
Ардашев на первых трех этапах Кубка России выиграл три гонки и еще три раза попадал в призеры.
