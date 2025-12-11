Лучшему российскому лыжнику сезона отказали в нейтральном статусе

Сергей Ардашев лидирует в общем зачете Кубка России и возглавляет рейтинг ФЛГР. Он сообщил, что его заявку на нейтральный статус отклонили

Сергей Ардашев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что ему отказали в нейтральном статусе для участия в отборе на Олимпиаду в Италии.

«В следующий раз», — написал 27-летний лыжник.

Пока международная федерация (FIS) одобрила нейтральный статус только Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и специалисту сборной России Евгению Уфтикову.

Ардашев на первых трех этапах Кубка России выиграл три гонки и еще три раза попадал в призеры.