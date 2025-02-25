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«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ разгромил СКА и вышел в плей-офф

Встреча завершилась со счетом 7:2, хет-трик сделал Александр Пашин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Московский «Спартак» обыграл петербургский СКА со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.

В составе победителей хет-трик сделал Александр Пашин (13, 15, 29-я минуты), также отличились Александр Беляев (3), Герман Рубцов (16), Михаил Мальцев (29) и Николай Голдобин (37). У проигравших дубль на счету Александра Никишина (1, 14).

Ранее в этом сезоне СКА дважды обыграл «Спартак» при одном поражении (5:2, 0:5, 4:3 Б).

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«Спартак» набрал 76 очков в 58 матчах и занимает второе место в Западной конференции. СКА с 71 очком в 59 встречах расположился на седьмой строчке.

На Западе в плей-офф также уже отобрались ярославский «Локомотив» и московское «Динамо», на Востоке — челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Остальные результаты дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 3:2;

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 1:3;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 2:3.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК СКА Санкт-Петербург
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