«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Артем Чернов (24-я минута), Максим Джиошвили (36) и Дмитрий Рашевский (43). У проигравших отличился Байрон Фрэз (60).
После этой победы «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф вторым в Западной конференции.
«Динамо» набрало 75 очков в 58 матчах и занимает второе место, «Локомотив» с 89 очками в 60 встречах лидирует на Западе и во всей КХЛ.
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов провел 600-й матч в КХЛ.
Ранее в нынешнем сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Динамо» при одном поражении (4:3 Б, 0:3, 2:1).
На Востоке в плей-офф уже отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».
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