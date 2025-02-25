 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф

«Динамо» обыграло «Локомотив» в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф КХЛ
Московский клуб вторым в Западной конференции обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Чернов (24-я минута), Максим Джиошвили (36) и Дмитрий Рашевский (43). У проигравших отличился Байрон Фрэз (60).

После этой победы «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф вторым в Западной конференции.

«Динамо» набрало 75 очков в 58 матчах и занимает второе место, «Локомотив» с 89 очками в 60 встречах лидирует на Западе и во всей КХЛ.

Шипачев вторым в истории КХЛ забросил 300 шайб
Спорт
Вадим Шипачев

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов провел 600-й матч в КХЛ.

Ранее в нынешнем сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Динамо» при одном поражении (4:3 Б, 0:3, 2:1).

На Востоке в плей-офф уже отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ

Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России

Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео

В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.

Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения

Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине

Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности

Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Локомотив Ярославль Алексей Кудашов
Материалы по теме
Действующий чемпион стал шестым участником плей-офф КХЛ
Спорт
«Сибирь» проиграла пятый матч подряд в КХЛ
Спорт
Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,94 (-1,58) Инвестиции, 18:24 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 86,63 (-1,57) Инвестиции, 18:24
В Москве задержали кинокритика Екатерину БарабашПолитика, 22:01
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Киев и Вашингтон согласовали сделку по минеральным ресурсам Украины⁠Политика, 21:56
«Спартак» второй раз в сезоне КХЛ разгромил СКА и вышел в плей-оффСпорт, 21:55
Дроны ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской областиПолитика, 21:47
Рубио счел несерьезными требования Зеленского о ядерном оружииПолитика, 21:39
Как Россия пытается восстановить свое влияние в СирииПолитика, 21:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Из ведомства Маска в знак протеста уволились более 20 сотрудниковПолитика, 21:27
«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-оффСпорт, 21:19
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Лавров прибыл с визитом в КатарПолитика, 21:15
Власти Абхазии поручили усилить контроль на границе с РоссиейПолитика, 21:14
У нескольких российских футбольных агентов прошли обыскиСпорт, 20:59
Blue Origin отправила группу туристов в суборбитальный полетТехнологии и медиа, 20:52