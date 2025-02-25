«Динамо» обыграло «Локомотив» в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф КХЛ

«Динамо» обыграло лидера КХЛ в 600-м матче Кудашова и вышло в плей-офф

Московский клуб вторым в Западной конференции обеспечил себе место в первом раунде Кубка Гагарина

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Чернов (24-я минута), Максим Джиошвили (36) и Дмитрий Рашевский (43). У проигравших отличился Байрон Фрэз (60).

После этой победы «Динамо» обеспечило себе место в плей-офф вторым в Западной конференции.

«Динамо» набрало 75 очков в 58 матчах и занимает второе место, «Локомотив» с 89 очками в 60 встречах лидирует на Западе и во всей КХЛ.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов провел 600-й матч в КХЛ.

Ранее в нынешнем сезоне «Локомотив» дважды обыграл «Динамо» при одном поражении (4:3 Б, 0:3, 2:1).

На Востоке в плей-офф уже отобрались челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург».