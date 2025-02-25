Капитан СКА побил клубный снайперский рекорд среди защитников
Александр Никишин установил новый снайперский рекорд для защитников петербургского СКА, сообщает пресс-служба КХЛ.
Никишин сделал дубль в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата против московского «Спартака». Всего в его активе стало 48 шайб за команду. Капитан СКА превзошел достижение Дмитрия Калинина и вышел на чистое первое место по голам среди игроков обороны за всю историю клуба (46).
Первый период встречи завершился со счетом 4:2 в пользу «Спартака».
Никишину 23 года. В 2022 году он в составе сборной России стал обладателем серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% весь 2025 год. Прогноз ВТБ
Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России
Как спасли выброшенную туристом с обрыва кошку в Ялте. Видео
В Домодедово задержали 60-летнего «жениха» с кольцом за 22 млн руб.
Напавшие на генконсульство РФ в Марселе попали на камеры видеонаблюдения
Новый глава «Роскосмоса» уволил еще двух своих заместителей
В Полтаве демонтировали памятник Петру I
В МВД возбудили новое дело из-за хищения российских вагонов на Украине
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Renault должна будет возместить «АвтоВАЗу» около 112,5 млрд руб
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов