Капитан СКА побил клубный снайперский рекорд среди защитников

Александр Никишин забросил 48-ю шайбу и улучшил достижение Дмитрия Калинина по голам защитников в КХЛ в составе СКА

Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Александр Никишин установил новый снайперский рекорд для защитников петербургского СКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

Никишин сделал дубль в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата против московского «Спартака». Всего в его активе стало 48 шайб за команду. Капитан СКА превзошел достижение Дмитрия Калинина и вышел на чистое первое место по голам среди игроков обороны за всю историю клуба (46).

Первый период встречи завершился со счетом 4:2 в пользу «Спартака».

Никишину 23 года. В 2022 году он в составе сборной России стал обладателем серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине.