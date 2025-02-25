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Теннисист Рублев после титула в Дохе проиграл стартовый матч в Дубае

Андрей Рублев после титула в Дохе проиграл на старте турнира ATP в Дубае
Российский теннисист, девятая ракетка мира, в первом круге уступил французу Кентену Алису, который пробился в основную сетку через квалификацию
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 27-летний Рублев, посеянный на турнире под третьим номером, уступил французу Кентену Алису, 77-й ракетке мира, со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7).

Следующим соперником Алиса, который пробился в основную сетку через квалификацию, будет испанец Роберто Баутиста Агут.

Андрей Рублев поднялся в рейтинге ATP после победы на турнире в Дохе
Спорт
Андрей Рублев

Рублев является девятой ракеткой мира, на прошлой неделе он выиграл в Дохе свой 17-й титул ATP в карьере.

Турнир в Дубае с призовым фондом более $3 млн завершится 1 марта.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист)
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