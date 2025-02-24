Андрей Рублев поднялся в рейтинге ATP после победы на турнире в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев, занимавший десятое место, 22 февраля выиграл первый трофей в сезоне, победив на турнире ATP 500 в Дохе. В финале 27-летний россиянин обыграл британца Джека Дрейпера. Рублев обошел в рейтинге американца Томми Пола.
Всего на счету российского теннисиста 17 титулов ATP.
В десятку лучших среди россиян входит первая ракетка страны Даниил Медведев, занимающий шестую строчку. В топ-100 среди российских теннисистов входят Карен Хачанов (24-й) и Роман Сафиуллин (72-й).
Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать итальянец Янник Синнер. На втором месте — представитель Германии Александр Зверев, тройку замыкает испанец Карлос Алькарас.
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