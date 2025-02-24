Андрей Рублев поднялся на девятое место в рейтинге ATP после победы в Дохе

Андрей Рублев поднялся в рейтинге ATP после победы на турнире в Дохе

Российский теннисист поднялся на девятое место в мировом рейтинге

Андрей Рублев (Фото: Global Look Press)

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Рублев, занимавший десятое место, 22 февраля выиграл первый трофей в сезоне, победив на турнире ATP 500 в Дохе. В финале 27-летний россиянин обыграл британца Джека Дрейпера. Рублев обошел в рейтинге американца Томми Пола.

Всего на счету российского теннисиста 17 титулов ATP.

В десятку лучших среди россиян входит первая ракетка страны Даниил Медведев, занимающий шестую строчку. В топ-100 среди российских теннисистов входят Карен Хачанов (24-й) и Роман Сафиуллин (72-й).

Первое место в мировом рейтинге продолжает занимать итальянец Янник Синнер. На втором месте — представитель Германии Александр Зверев, тройку замыкает испанец Карлос Алькарас.