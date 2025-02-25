Футболист сборной России Захарян снова получил травму

Россиянин, пропустивший полгода после операции на лодыжке, на прошлой неделе впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Реал Сосьедад», забил гол, но теперь снова травмировался

Арсен Захарян (Фото: ФК «Реал Сосьедад»)

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму мышцы правого бедра во время матча 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Об этом сообщается на сайте сан-себастьянского клуба.

«Возвращение к тренировкам будет зависеть от характера травмы и динамики клинической картины», — говорится в сообщении.

Точно россиянин пропустит завтрашний первый полуфинальный матч Кубка Испании против мадридского «Реала».

Захарян в матче с «Леганесом» 23 февраля впервые в сезоне вышел в стартовом составе и забил второй за карьеру гол в составе испанской команды. В перерыве его заменили.

Перед началом сезона 21-летний Захарян перенес операцию из-за травмы лодыжки, вернулся на поле он в начале февраля.

Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо» и провел за «Реал Сосьедад» в общей сложности 44 матча, в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.