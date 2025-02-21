«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги Европы
Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Ее результаты выглядят следующим образом:
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Олимпиакос» (Греция);
- «Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Аякс» (Нидерланды) — «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия);
- «Стяуа» (Румыния) — «Лион» (Франция);
- АЗ (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия);
- «Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Лацио» (Италия);
- «Рома» (Италия) — «Атлетик» (Испания).
В составе «Реал Сосьедад» выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, основным голкипером «Будё-Глимт» является россиянин Никита Хайкин.
По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в 1/8 финала вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».
Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.
Финал Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В прошлом сезоне турнир выиграла итальянская «Аталанта».
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