«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

«Реал Сосьедад» Захаряна сыграет с МЮ в 1/8 финала Лиги Европы

«Будё-Глимт» российского голкипера Никиты Хайкина встретится на этой стадии с «Олимпиакосом», «Рома» сыграет с «Атлетиком», «Фенербахче» — с «Рейнджерс»

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ее результаты выглядят следующим образом:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Олимпиакос» (Греция);

«Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия);

«Стяуа» (Румыния) — «Лион» (Франция);

АЗ (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Лацио» (Италия);

«Рома» (Италия) — «Атлетик» (Испания).

В составе «Реал Сосьедад» выступает полузащитник сборной России Арсен Захарян, основным голкипером «Будё-Глимт» является россиянин Никита Хайкин.

По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 команд разыграли оставшиеся путевки в дополнительном раунде. Напрямую в 1/8 финала вышли «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.

Финал Лиги Европы пройдет 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. В прошлом сезоне турнир выиграла итальянская «Аталанта».