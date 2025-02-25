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«Фенербахче» назвал «жалкой клеветой» обвинения Моуринью в расизме

В «Фенербахче» назвали «жалкой клеветой» обвинения в расизме в адрес Моуринью
В «Фенербахче» заявили, что слова португальца о «прыгающих, как обезьяны», соперниках из «Галатасаря» вырваны из контекста и никоим образом не могут быть связаны с расизмом
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Обвинение «Галатасараем» главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью в расизме являются «жалкой клеветой», говорится в заявлении турецкого клуба в соцсети Х.

После домашнего матча с «Фенербахче» (0:0) в «Галатасарае» заявили, что португалец «постоянно делает уничижительные заявления в адрес турецкого народа», поэтому они планируют инициировать уголовное дело и подать жалобу в ФИФА и УЕФА. Моуринью говорил, что хозяева «прыгали, как обезьяны», и критиковал турецких судей.

«Заявление Моуринью было полностью вырвано из контекста, и была предпринята попытка его намеренно исказить. Как может увидеть и понять каждый здравомыслящий человек, слова Моуринью никоим образом не могут быть связаны с расизмом. Попытка их представить таковыми является совершенно злонамеренным подходом», — заявили в «Фенербахче».

«Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и инициирует против него дело
Спорт
Жозе Моуринью

В клубе добавили, что могут подать в суд на «Галатасарай». «Мы воспользуемся нашими законными правами в отношении этой жалкой клеветы, которая была сделана с целью убрать конкурентов за пределы поля и манипулировать повесткой дня», — заявили в «Фенербахче».

«Галатасарай» после 25 туров набрал 64 очка и продолжает лидировать в чемпионате Турции. «Фенербахче» занимает второе место и отстает от лидера на шесть очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция расизм ФК Фенербахче Галатасарай Жозе Моуринью
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