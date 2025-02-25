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«Галатасарай» обвинил Моуринью в расизме и инициирует против него дело

После домашнего матча с «Фенербахче» в «Галатасарае» заявили, что португалец «постоянно делает уничижительные заявления в адрес турецкого народа». Моуринью говорил, что хозяева «прыгали, как обезьяны», и критиковал турецких судей
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

«Галатасарай» планирует инициировать уголовное дело против главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью и подать на португальца жалобу в ФИФА и УЕФА из-за его расистских высказываний.

Соответствующее заявление «Галатасарай» сделал в аккаунте в соцсети Х после очного матча 25‑го тура чемпионата Турции, который прошел 24 февраля и завершился со счетом 0:0.

«Галатасарай» отметил, что Моуринью «постоянно делает уничижительные заявления в адрес турецкого народа».

«Сегодня его высказывания обострились. Настоящим мы официально заявляем о своем намерении инициировать уголовное дело из-за расистских заявлений Моуринью и, соответственно, направим официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — заявили в «Галатасарае».

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Игру судил словенец Славко Винчич после того, как оба клуба попросили назначить иностранного судью на дерби. На пресс-конференции после матча Моуринью заявил, что хозяева «прыгали, как обезьяны», а также повторил свою критику в адрес турецких судей, заявив, что было бы «катастрофой» использовать судью из этой страны на этой игре.

В ноябре Моуринью был дисквалифицирован на одну игру и оштрафован после его критики в адрес турецкого футбола, когда он заявил, что борется с «системой», и предположил, что судьи предвзято относятся к его команде.

«Галатасарай» набрал 64 очка и продолжает лидировать в чемпионате Турции. «Фенербахче» занимает второе место и отстает от лидера на шесть очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция Жозе Моуринью ФК Фенербахче Галатасарай
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