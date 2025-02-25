Стало известно, когда спортивный комментатор Скворцов вернется к работе
Спортивный комментатор Роман Скворцов, который попал в реанимацию после драки в Новосибирске, вернется к работе 26 февраля. Он прокомментирует матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс», сообщает «Матч ТВ».
«Мне важно сейчас оставить все позади. Вернуться к тому, что я знаю и умею. В каком сейчас тонусе? Хоккей смотрю. Я в курсе, что происходит. Что получится на выходе — не имею ни малейшего понятия. Волнуюсь. <...> Всем огромное спасибо за поддержку, извините, что напугал. Надеюсь вернуться в эфир так, что уже через месяц все забудут о том, что что‑то было», — сказал Скворцов.
Комментатор, который приехал в Новосибирск на Матч звезд КХЛ, попал в реанимацию в ночь на 9 февраля с травмой головы. Выписали его 21 февраля.
Скворцов пострадал в результате конфликта у одного из баров города. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, предусматривает до трех лет лишения свободы). Подозреваемого в нападении на Скворцова задержали 14 февраля, позднее его отпустили под подписку о невыезде, сообщал ТАСС.
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