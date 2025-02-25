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Журналист сообщил о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Журналист DSports Кандал: Месси вернется в «Барселону»
Алекс Кандал, который в 2022 году первым сообщил о переходе аргентинца в «Интер Майами», заявил, что аргентинский форвард хочет вернуться в каталонский клуб после завершения контракта в MLS
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси может вернуться в «Барселону» после завершения контракта в MLS, сообщил в эфире латиноамериканского телеканала DSports журналист Алекс Кандал.

По его словам, Месси заявил, что «не может уйти из футбола, не поиграв на новом «Камп Ноу». Это домашний стадион «Барселоны». Он находится на реконструкции, которая должна завершиться в этом году.

Именно Кандал в мае 2022 года первым сообщил о переходе Месси в «Интер Майами».

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту с «Интер Майами»
Спорт
Лионель Месси

Текущее соглашение 37-летнего Месси с клубом MLS заканчивается в декабре 2025 года. Marca ранее сообщала, что аргентинец ведет переговоры о продлении контракта еще на один год, при этом в соглашение могут включить пункт о возможной аренде в европейский клуб во время межсезонья в MLS.

Прошлым летом Месси заявлял, что «Интер Майами» будет его последним клубом и что он пока не готов уходить из футбола.

В прошедшем сезоне MLS аргентинский форвард «Интер Майами» забил 20 мячей и сделал 16 голевых передач. Его признали самым ценным футболистом сезона.

За «Барселону» Месси играл с 2003 по 2021 год, с командой он в том числе четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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Футбол Лионель Месси ФК Барселона Интер Майами MLS
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