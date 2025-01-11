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Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту с «Интер Майами»

Marca: Месси собирается продлить контракт с «Интер Майами» до конца 2026 года
Аргентинец рассчитывает продлить соглашение до конца 2026 года. Также в новый контракт может быть включен пункт, позволяющий Месси уйти в аренду в европейский клуб во время межсезонья в MLS
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Аргентинский форвард Лионель Месси и «Интер Майами» ведут переговоры о продлении контракта до конца 2026 года. Об этом сообщает Marca.

Текущее соглашение 37-летнего Месси заканчивается в декабре 2025 года. Отмечается, что обе стороны рассчитывают продлить контракт еще на 12 месяцев.

Долгосрочной целью Месси остается выступление на чемпионате мира 2026 года перед вероятным уходом из футбола.

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Лионель Месси

В новый контракт может быть включен пункт, позволяющий Месси уйти в аренду в европейский клуб во время межсезонья в MLS, чтобы футболист мог находиться в оптимальной форме перед чемпионатом мира.

Прошлым летом Месси заявлял, что «Интер Майами» будет его последним клубом и что он пока не готов уходить из футбола. Также ранее аргентинец говорил, что может завершить карьеру в «Барселоне».

Месси рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), Кубке Америки (2021) и чемпионате мира (2022).

В прошедшем сезоне MLS аргентинский форвард «Интер Майами» забил 20 мячей и сделал 16 голевых передач. Он был признан самым ценным футболистом сезона.

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Футбол Лионель Месси Интер Майами
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