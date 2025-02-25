Вяльбе заявила, что санкции Канады подтверждают ее патриотизм
Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «РИА Новости», что ее внесли в санкционный список Канады из-за патриотической позиции.
«Я в Канаде-то была один раз — на чемпионате мира. Ни до, ни после там не была. Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», — сказала Вяльбе.
Вяльбе была включена в санкционный список Канады 24 февраля.
Ранее в 2024 году Вяльбе говорила, что готова «пойти в партизаны» за Владимира Путина, называла предателем Елену Исинбаеву и выступала против участия лыжников в международных турнирах в нейтральном статусе.
ФЛГР Вяльбе возглавляет с 2010 года.
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