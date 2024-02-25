 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы

«Реал Сосьедад»: Захарян после травмы будет готов играть к матчу с «Мальоркой»
Россиянин травмировал плечо 23 февраля и не смог доиграть матч с «Вильярреалом». В «Реал Сосьедад» заявили, что футболист сможет выйти на поле уже 27 февраля
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press
Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Российский полузащитник Арсен Захарян, получивший в пятницу травму плеча, уже тренируется без ограничений, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе испанского «Реал Сосьедад».

Захарян досрочно завершил матч с «Вильярреалом» 23 февраля (1:3) и, по словам тренера, даже не мог самостоятельно одеться. Позднее представитель футболиста сообщил, что повреждение оказалось несерьезным и ему не пришлось делать МРТ.

«К матчу с «Мальоркой» он будет готов», — сообщили в клубе.

Захарян избежал серьезной травмы плеча в матче чемпионата Испании
Спорт
Арсен Захарян

«Реал Сосьедад» примет «Мальорку» в ответном матче полуфинала Кубка Испании 27 февраля.

Захарян в этом сезоне провел 28 матчей за команду из Сан-Себастьяна и сделал одну результативную передачу.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Арсен Захарян Реал Сосьедад
Материалы по теме
Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы
Спорт
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» выбыл на три недели из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Явка на парламентские выборы в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12
Сербия направила протест Хорватии из-за слов о Вучиче и двух стульях Политика, 18:00
Матыцин заявил, что с Fan ID обратной дороги не будет Спорт, 17:47
В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину пригорода Авдеевки Политика, 17:42
Польский генерал заявил об утрате «понимания России» с распадом СССР Политика, 17:25
Цена ниже, транспортная доступность выше: где выгодно купить квартиру РБК и ПИК, 17:22
В Запорожье прозвучал взрыв Политика, 17:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России Политика, 17:03
«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы Спорт, 16:57
Бари Алибасов попал в больницу Общество, 16:57
Папа римский призвал искать способы окончания конфликта на Украине Политика, 16:48
Мэр Лондона призвал конфисковать дома «российских олигархов» на $1,3 млрд Политика, 16:27
Ласицкене уступила 21-летней Спиридоновой на зимнем чемпионате России Спорт, 16:18
Ущерб от энергоблокады Крыма оценили в 5 трлн руб. Политика, 16:13