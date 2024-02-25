«Реал Сосьедад»: Захарян после травмы будет готов играть к матчу с «Мальоркой»

«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы

Россиянин травмировал плечо 23 февраля и не смог доиграть матч с «Вильярреалом». В «Реал Сосьедад» заявили, что футболист сможет выйти на поле уже 27 февраля

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press

Российский полузащитник Арсен Захарян, получивший в пятницу травму плеча, уже тренируется без ограничений, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе испанского «Реал Сосьедад».

Захарян досрочно завершил матч с «Вильярреалом» 23 февраля (1:3) и, по словам тренера, даже не мог самостоятельно одеться. Позднее представитель футболиста сообщил, что повреждение оказалось несерьезным и ему не пришлось делать МРТ.

«К матчу с «Мальоркой» он будет готов», — сообщили в клубе.

«Реал Сосьедад» примет «Мальорку» в ответном матче полуфинала Кубка Испании 27 февраля.

Захарян в этом сезоне провел 28 матчей за команду из Сан-Себастьяна и сделал одну результативную передачу.