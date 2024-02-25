«Реал Сосьедад» назвал сроки возвращения Захаряна на поле после травмы
Российский полузащитник Арсен Захарян, получивший в пятницу травму плеча, уже тренируется без ограничений, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе испанского «Реал Сосьедад».
Захарян досрочно завершил матч с «Вильярреалом» 23 февраля (1:3) и, по словам тренера, даже не мог самостоятельно одеться. Позднее представитель футболиста сообщил, что повреждение оказалось несерьезным и ему не пришлось делать МРТ.
«К матчу с «Мальоркой» он будет готов», — сообщили в клубе.
«Реал Сосьедад» примет «Мальорку» в ответном матче полуфинала Кубка Испании 27 февраля.
Захарян в этом сезоне провел 28 матчей за команду из Сан-Себастьяна и сделал одну результативную передачу.
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