Захарян избежал серьезной травмы плеча в матче чемпионата Испании
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, который был заменен в матче с «Вильярреалом», избежал серьезной травмы. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал представитель футболиста Геннадий Голубин.
«Ничего серьезного нет. Обошлось даже без МРТ. Слава богу, все обошлось. Позже будет ясно, будет ли он тренироваться в общей группе», — сказал Голубин.
Игра состоялась накануне и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вильярреала».
Захарян вышел в стартовом составе, а во втором тайме неудачно упал на газон после верховой борьбы с защитником «Вильярреала» Йерсоном Москерой. Россиянин покинул поле в сопровождении медицинской бригады, держась за правое плечо. Его заменил Шеральдо Бекер.
Всего 20-летний полузащитник провел за испанский клуб 28 матчей и отметился одной голевой передачей. По словам Голубина, Захарян все лучше адаптируется к чемпионату Испании. «Вчера он был одним из самых активных в команде. Арсен вообще не играет на своей позиции. Он всегда был игроком середины поля. Сейчас его сдвинули во фланг. Ему тяжело перепрофилироваться. Сказывается и уровень лиги», — сказал Голубин.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года из московского «Динамо» за €12 млн.
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