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В России примут решение по Олимпиаде после «финальных критериев» МОК

Матыцин: решение по Олимпиаде примем после «финальных» критериев МОК
Олег Матыцин заявил, что некоторые федерации для допуска к соревнованиям предъявляют «неприемлемые» требования о подписании деклараций
Министр спорта России Олег Матыцин
Министр спорта России Олег Матыцин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии в Олимпийских играх в Париже будет принято после того, как МОК окончательно определится с критериями допуска российских спортсменов, которые разнятся у некоторых федераций.

Министр отметил, что требование некоторых федераций о подписании деклараций является нарушением базовых принципов равенства.

«Это неприемлемо для наших спортсменов. В самое ближайшее время мы ожидаем финального решения и финальных рекомендаций МОК по участию в Олимпийских играх», — сказал Матыцин, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, решение будет принято совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и спортивным сообществом.

Матыцин не уточнил, с требованиями каких именно федераций не согласна российская сторона. Некоторые организаторы соревнований в 2022 году, в частности Международная автомобильная федерация (FIA), требовали от российских спортсменов осудить военную операцию и выразить солидарность с Украиной.

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Спорт
Фото:Maja Hitij / Getty Images

МОК в декабре выдвинул ряд требований для россиян и белорусов для допуска на Игры в Париже, в частности согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

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Для попадания на Игры спортсмены должны пройти квалификацию на соревнованиях под эгидой международной федерации, которая сама оценивает соответствие спортсмена рекомендациям МОК, а потом — пройти повторную проверку МОК.

23 февраля ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Среди уже озвученных требований МОК — отсутствие поддержки спецоперации, контрактов с армией и спецслужбами, выступление в индивидуальном статусе.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024
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