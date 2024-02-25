В России примут решение по Олимпиаде после «финальных критериев» МОК
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение об участии в Олимпийских играх в Париже будет принято после того, как МОК окончательно определится с критериями допуска российских спортсменов, которые разнятся у некоторых федераций.
Министр отметил, что требование некоторых федераций о подписании деклараций является нарушением базовых принципов равенства.
«Это неприемлемо для наших спортсменов. В самое ближайшее время мы ожидаем финального решения и финальных рекомендаций МОК по участию в Олимпийских играх», — сказал Матыцин, которого цитирует «РИА Новости».
По его словам, решение будет принято совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) и спортивным сообществом.
Матыцин не уточнил, с требованиями каких именно федераций не согласна российская сторона. Некоторые организаторы соревнований в 2022 году, в частности Международная автомобильная федерация (FIA), требовали от российских спортсменов осудить военную операцию и выразить солидарность с Украиной.
МОК в декабре выдвинул ряд требований для россиян и белорусов для допуска на Игры в Париже, в частности согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
Для попадания на Игры спортсмены должны пройти квалификацию на соревнованиях под эгидой международной федерации, которая сама оценивает соответствие спортсмена рекомендациям МОК, а потом — пройти повторную проверку МОК.
23 февраля ОКР предупредил спортсменов, что согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.
Среди уже озвученных требований МОК — отсутствие поддержки спецоперации, контрактов с армией и спецслужбами, выступление в индивидуальном статусе.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы