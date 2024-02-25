 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде

Левитин: Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде
Левитин рассказал, что по каждой федерации нужно решить, на каких условиях спортсмены могут поехать на Игры и какие декларации будут подписывать. ОКР заявлял о возможности нарушить российские законы при согласии с условиями МОК
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию спортсменов в Олимпиаде в Париже, сообщил помощник президента Игорь Левитин на пленарном заседании Минспорта.

«Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Олимпиаде», — сказал Левитин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Путин в декабре призвал Минспорт и ОКР внимательно проанализировать требования к нейтральному статусу российских спортсменов, которые выдвинул МОК, и принять «взвешенное решение» по участию в Играх.

Комиссия ОКР по международному сотрудничеству 22 февраля заявила, что спортивные федерации во многих случаях использовали критерии МОК для «устранения сильнейших российских спортсменов».

ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде
Спорт
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

23 февраля, после проигранной в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции на отстранение, ОКР заявил, что согласие спортсменов даже с текущими требованиями МОК «может привести к нарушению российского законодательства».

Среди озвученных в декабре критериев МОК для участия в Играх — отсутствие поддержки военной операции на Украине и контрактов с армией и спецслужбами, нейтральный статус, участие только в индивидуальных дисциплинах и повторная проверка на соответствие условиям допуска.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Анна Сатдинова
Материалы по теме
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины
Спорт
ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР Политика, 13:44
Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа» Спорт, 13:39
Зеленский пообещал не использовать оружие Запада для ударов по России Политика, 13:36
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 13:26
Лукашенко предупредил о сочтенных днях Украины Политика, 13:17
Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы Спорт, 13:15
Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев Общество, 13:03
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 12:54
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:41
Офис Зеленского заявил о стремлении получить приглашение в НАТО в июле Политика, 12:35
«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет Спорт, 12:25
Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении Политика, 12:23
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:20
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 12:18