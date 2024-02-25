Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде
Президент России Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету России (ОКР) сформировать предложения по участию спортсменов в Олимпиаде в Париже, сообщил помощник президента Игорь Левитин на пленарном заседании Минспорта.
«Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны ими для участия в Олимпиаде», — сказал Левитин, слова которого приводит «Матч ТВ».
Путин в декабре призвал Минспорт и ОКР внимательно проанализировать требования к нейтральному статусу российских спортсменов, которые выдвинул МОК, и принять «взвешенное решение» по участию в Играх.
Комиссия ОКР по международному сотрудничеству 22 февраля заявила, что спортивные федерации во многих случаях использовали критерии МОК для «устранения сильнейших российских спортсменов».
23 февраля, после проигранной в Спортивном арбитражном суде (CAS) апелляции на отстранение, ОКР заявил, что согласие спортсменов даже с текущими требованиями МОК «может привести к нарушению российского законодательства».
Среди озвученных в декабре критериев МОК для участия в Играх — отсутствие поддержки военной операции на Украине и контрактов с армией и спецслужбами, нейтральный статус, участие только в индивидуальных дисциплинах и повторная проверка на соответствие условиям допуска.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
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