Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы

Игрока «Бордо» Элиса ввели в кому и прооперировали после потери сознания в матче

Гондурасский вингер Альберт Элис потерял сознание после удара по голове в начале игры с «Генгамом», его унесли с поля на носилках, а в больнице ввели в искусственную кому и прооперировали

Альберт Элис (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий «Бордо» и сборной Гондураса Альберт Элис получил тяжелую травмы головы во время матча французской Лиги 2 с «Генгамом» 24 февраля, после которой перенес операцию, сообщает L'Equipe.

На первой минуте встречи в Бордо (завершилась победой хозяев со счетом 1:0) Элис в борьбе за мяч столкнулся с защитником Донасьеном Гомисом и упал, потеряв сознание.

Ему оказывали помощь на поле в течение восьми минут, после чего унесли на носилках.

В больнице 28-летнего футболиста ввели в искусственную кому, а ночью прооперировали. L'Equipe пишет, что, по предварительным оценкам, операция прошла успешно, но о возможных последствиях травмы пока говорить рано.

Элис в этом сезоне забил пять голов в 20 матчах, он играет за «Бордо» второй сезон.

В сборной Гондураса вингер провел 64 матча и забил 13 мячей.