Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы
Нападающий «Бордо» и сборной Гондураса Альберт Элис получил тяжелую травмы головы во время матча французской Лиги 2 с «Генгамом» 24 февраля, после которой перенес операцию, сообщает L'Equipe.
На первой минуте встречи в Бордо (завершилась победой хозяев со счетом 1:0) Элис в борьбе за мяч столкнулся с защитником Донасьеном Гомисом и упал, потеряв сознание.
Ему оказывали помощь на поле в течение восьми минут, после чего унесли на носилках.
В больнице 28-летнего футболиста ввели в искусственную кому, а ночью прооперировали. L'Equipe пишет, что, по предварительным оценкам, операция прошла успешно, но о возможных последствиях травмы пока говорить рано.
Элис в этом сезоне забил пять голов в 20 матчах, он играет за «Бордо» второй сезон.
В сборной Гондураса вингер провел 64 матча и забил 13 мячей.
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