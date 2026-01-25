Лыжник Коростелев стал восьмым в последней гонке Кубка мира перед Олимпиадой

Классический масс-старт на 20 км выиграл норвежец Клебо. Коростелев проиграл ему 52,9 секунды

Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев показал восьмой результат в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.

Гонку на 20 км выиграл норвежец Йоханнес Клебо со временем 48 минут 29 секунд. Коростелев проиграл победителю 52,9 секунды.

Следующий этап Кубка мира пройдет уже после Олимпиады — в конце февраля в шведском Фалуне.

Коростелев и Дарья Непряева ранее получили допуск Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Италии.

Оба лыжника с декабря участвуют в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) в нейтральном статусе. Лучшим результатом Коростелева пока является четвертое место в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски» 4 января.