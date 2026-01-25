Коростелев стал восьмым в последней гонке Кубка мира перед Олимпиадой
Российский лыжник Савелий Коростелев показал восьмой результат в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
Гонку на 20 км выиграл норвежец Йоханнес Клебо со временем 48 минут 29 секунд. Коростелев проиграл победителю 52,9 секунды.
Следующий этап Кубка мира пройдет уже после Олимпиады — в конце февраля в шведском Фалуне.
Коростелев и Дарья Непряева ранее получили допуск Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Италии.
Оба лыжника с декабря участвуют в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) в нейтральном статусе. Лучшим результатом Коростелева пока является четвертое место в масс-старте на 10 км свободным стилем на «Тур де Ски» 4 января.
