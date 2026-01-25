Лыжница Непряева стала восьмой в гонке Кубка мира в Швейцарии
Российская лыжница Дарья Непряева заняла восьмое место в классическом масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе.
Непряева показала время 56 минут 41,1 секунды.
Победительницей гонки стала финка Йоханна Матинтало, которой Непряева проиграла 47,2 секунды.
Непряева и Савелий Коростелев ранее получили допуск Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Италии, где они выступят в нейтральном статусе.
