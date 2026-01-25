Медведев потерпел самое разгромное поражение на турнирах «Большого шлема»

Лернер Тьен победил Даниила Медведева в трех сетах — 6:4, 6:0, 6:3. В прошлом году он же выбил россиянина во втором круге. Медведев признавал, что против американца «нереально сложно играть» и он, вероятно, «сломал» ему весь сезон

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче 1/8 финала россиянин уступил американцу Лернеру Тьену (29-й в рейтинге) со счетом 4:6, 0:6, 3:6.

В прошлом году Тьен, занимавший 121-е место в рейтинге, победил Медведева во втором круге на тай-брейке пятого сета. Россиянин также не смог обыграть американца в полуфинале турнира в Пекине, снявшись из-за судорог, но победил его на «Мастерс» в Шанхае, после чего нецензурно выругался. Медведев тогда признался, что против Тьена «нереально сложно играть», а также что американец, как ему иногда кажется, «сломал ему весь сезон».

Медведев был последним россиянином в одиночном разряде Australian Open. Ранее он трижды доходил в Мельбурне до финала (2021, 2022, 2024).

Россиянин впервые проиграл на турнирах «Большого шлема» в трех сетах, один из которых закончился со счетом 0:6 («баранкой). Ранее на «мэйджорах» он только раз уступил в трех сетах, взяв всего семь геймов у соперника — это была встреча с хорватом Марином Чиличем в четвертом круге «Ролан Гаррос» в 2022 году (2:6, 3:6, 2:6).

В live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев поднялся с 12-го на 11-е место.

20-летний Тьен стал самым молодым четвертьфиналистом турнира с 2015 года (после Ника Кирьоса) и за выход в полуфинал сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым (3).