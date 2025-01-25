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Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич», Салах забил 176-й гол в АПЛ и обошел Анри
«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1, Салах забил 176-й гол в АПЛ
Мохамед Салах
Мохамед Салах (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (11-я минута), Мохамед Салах (35) и Коди Гакпо (44, 64). У проигравших отличился Джейкоб Гривз (90).

Салах забил свой 176-й гол в АПЛ и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 32-летний египтянин обошел Тьерри Анри. Из легионеров больше забил только аргентинец Серхио Агуэро (184), рекорд принадлежит Алана Ширеру (260).

Лидер «Ливерпуля» Салах заявил об уходе из клуба по окончании сезона
Спорт
Мохамед Салах

Салах в начале января говорил, что проводит последний сезон в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 53 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на шесть очков опережает занимающий вторую строчку «Арсенал». «Ипсвич» расположился на 18-м месте (16).

В следующем туре «Ливерпуль» 1 февраля в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ипсвич» в тот же день примет «Саутгемптон».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) ФК Ливерпуль Мохамед Салах
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