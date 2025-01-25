Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (11-я минута), Мохамед Салах (35) и Коди Гакпо (44, 64). У проигравших отличился Джейкоб Гривз (90).
Салах забил свой 176-й гол в АПЛ и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 32-летний египтянин обошел Тьерри Анри. Из легионеров больше забил только аргентинец Серхио Агуэро (184), рекорд принадлежит Алана Ширеру (260).
Салах в начале января говорил, что проводит последний сезон в АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 53 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на шесть очков опережает занимающий вторую строчку «Арсенал». «Ипсвич» расположился на 18-м месте (16).
В следующем туре «Ливерпуль» 1 февраля в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ипсвич» в тот же день примет «Саутгемптон».
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