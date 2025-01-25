«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич», Салах забил 176-й гол в АПЛ и обошел Анри

Салах обошел Анри в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» со счетом 4:1, Салах забил 176-й гол в АПЛ

Мохамед Салах (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Ипсвич» со счетом 4:1 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей голы забили Доминик Собослаи (11-я минута), Мохамед Салах (35) и Коди Гакпо (44, 64). У проигравших отличился Джейкоб Гривз (90).

Салах забил свой 176-й гол в АПЛ и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 32-летний египтянин обошел Тьерри Анри. Из легионеров больше забил только аргентинец Серхио Агуэро (184), рекорд принадлежит Алана Ширеру (260).

Салах в начале января говорил, что проводит последний сезон в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 53 очка и продолжает занимать первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на шесть очков опережает занимающий вторую строчку «Арсенал». «Ипсвич» расположился на 18-м месте (16).

В следующем туре «Ливерпуль» 1 февраля в гостях сыграет с «Борнмутом», «Ипсвич» в тот же день примет «Саутгемптон».