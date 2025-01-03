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Лидер «Ливерпуля» Салах заявил об уходе из клуба по окончании сезона

Лидер «Ливерпуля» Салах: это мой последний год в клубе
Соглашение Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2025 года. Форвард отметил, что стороны не продвинулись в вопросе продления контракта
Мохамед Салах
Мохамед Салах (Фото: Global Look Press)

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах заявил телеканалу Sky Sports, что проводит последний сезон за клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я действительно хочу выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, так как это мой последний год в клубе. Я хочу подарить городу что-то особенное. Мы выиграли почти все, но премьер‑лигу выиграли один раз. Надеюсь, мы сможем выиграть во второй раз, это было бы здорово», — сказал Салах.

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Мохамед Салах

На вопрос, действительно ли Салах считает, что это его последний сезон в клубе, форвард ответил, что «пока да». «За последние шесть месяцев мы не добились никакого прогресса по новому контракту. Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне египетский нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата Англии, забив 17 мячей и отдав 13 голевых передач.

32-летний Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Всего в составе английского клуба он забил 231 гол в 375 матчах. Форвард выиграл с командой чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

У других лидеров «Ливерпуля», Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда, также истекают контракты по окончании сезона.

Команду с этого сезона возглавляет Арне Слот. «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии, набрав 45 очков.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Ливерпуль Мохамед Салах
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